Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, tornano in presenza nel mese di novembre gli incontri previsti nel salone di orientamento scolastico rivolti alle studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di I grado del Distretto Scolastico di Castelfranco Emilia.

In accordo con i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, la Città di Castelfranco Emilia ospiterà nuovamente il Salone dell’Orientamento Scolastico Distrettuale sabato 26 novembre dalle ore 15 alle ore 18.30 presso i locali del Polo Scolastico “Guinizelli” in via Risorgimento n. 58, evento che chiude il calendario dei Saloni tenuti a Modena e in tutta la provincia nel corso del mese di novembre.

Il Salone ospiterà 13 scuole secondarie di II grado di Modena e provincia (ITES “J. Barozzi” , IIS “P. Levi”, Liceo “M. Morandi”, IIS “A. Paradisi”, IIS “L. Spallanzani”, IIS “F. Corni”, Liceo “A. Tassoni”, Liceo “Muratori – San Carlo”, ITIS “E. Fermi”, IPSIA “F. Corni”, Liceo “Sigonio” e ITC “Zanarini”) con qualche estensione territoriale alla provincia di Bologna, IIS “Archimede”, che si presenteranno agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie per dar loro così l’opportunità di conoscere i piani dell’offerta formativa, raccogliere materiale sui percorsi di studio e conoscere le iniziative di orientamento proposte dalle singole scuole.

“Il salone dell’orientamento è a nostro avviso uno spazio “incontro” dove i ragazzi e le ragazze possono confrontarsi con consapevolezza con gli istituti superiori dove pensano di investire le loro competenze, i loro talenti e le loro passioni – dichiara l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri aggiungendo che – è al contempo un luogo per le famiglie, un aiuto concreto per accompagnare figlie e figli in questo grande passaggio di vita. Un ponte importante, una scelta che deve essere fatta in una visione di piena serenità. In sostanza – ha concluso – il salone distrettuale è il luogo che accoglie per fare volare in alto le visioni future, proporlo in presenza ne è un valore aggiunto”.

All’iniziativa rivolta agli studenti, saranno affiancate serate dedicate ai genitori che, insieme al dott. Iacopo Casadei, psicologo esperto in orientamento scolastico e professionale, affronteranno il difficile tema dell’accompagnamento dei figli nella scelta del loro futuro percorso di studi, con approfondimenti sull’importanza dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e della conoscenza di quelle che sono realmente le offerte formative e professionali del territorio, correlate all’evolversi del mondo del lavoro e dei cambiamenti emersi dopo la pandemia.

Gli incontri rivolti ai genitori si terranno martedì 6 dicembre alle ore 20.30 a Castelfranco Emilia presso il Polo Scolastico Guinizelli e mercoledì 30 novembre alle ore 20.30 presso il teatro di Bomporto.