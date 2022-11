Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà completamente chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 novembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Padova Sud oppure Monselice.