Si riunirà domani, giovedì 24 novembre alle 21.00 presso le sale del castello, il Consiglio comunale di Formigine. Numerosi e significativi gli atti amministrativi in esame (sei in totale), a partire da quattro delibere di bilancio fra cui variazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e variazione del conto economico di previsione 2022/24.

Passaggio in aula anche per l’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e per la variante numero otto del Regolamento Edilizio comunale (RUE). Parteciperà all’inizio della seduta Susanna Beltrami, nuova comandante della Polizia Locale di Formigine, per un breve momento pubblico di saluto e di presentazione ai consiglieri. i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.