Domenica 27 novembre tornerà a Castelnovo di Sotto la fiera di Sant’Andrea. Saranno tante le occasioni di divertimento pensate per le famiglie e i bambini.

Via Gramsci si trasformerà nel “viale dello shopping” con il mercato ambulante, i negozi aperti e il mercato di alta qualità della “Terra dei Gonzaga” e di Parma. L’associazione Botteghe della Rocca organizzerà l’ormai tradizionale gioco dei pacchi e sarà allestito il set fotografico “Ci metto la faccia” dal Gruppo fotografico Prisma. Saranno esposte le auto della concessionaria Am Motors e i bambini potranno divertirsi nel parco giochi in legno riciclato a cura di Officina Clandestina.

In piazza Prampolini, alle 15.30, “SdisOrdine”: lo spettacolo con Henri Camembert di giocoleria, equilibrismo, acrobazie e giochi col fuoco. Alle 16.45 spazio alle cover internazionali con lo street singer Henri. Nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia sarà visitabile la mostra “W.A.R.: women and resilience” di Giulia Maglionico.

Nella rotonda del gusto e delle associazioni ci saranno il gnocco fritto dei volontari di “Al Castlein”, i prodotti agricoli a km 0, le degustazioni di ciccioli e la polenta fritta. Non mancheranno le giostre del luna park.