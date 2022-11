L’Amministrazione Comunale, dopo una lunga e attenta analisi e un proficuo confronto con le Associazioni di Categoria e i commercianti, ha deciso di decorare il paese con addobbi natalizi a bassissimo impatto energetico. “Il periodo natalizio è ormai alle porte, e nonostante il momento economico difficile, abbiamo deciso di non far mancare il nostro sostegno alle attività commerciali del centro, dando allo stesso tempo un chiaro segnale verso la razionalizzazione del consumo energetico. Per questa scelta ci tengo a ringraziare anche le Associazioni di Categoria e la ProLoco di Pavullo che hanno dato un loro sostegno economico per gli addobbi” ha commentato l’Assessore al Commercio Alessandro Monti.

A partire dal Municipio Comunale fino al Palazzo Domus, verranno quindi allestiti lungo il centro tre punti specifici con decorazioni e installazioni natalizie; questi verranno illuminati, lungo il loro percorso, da luminarie a basso consumo energetico. “Le festività natalizie sono uno dei periodi di maggiore interesse turistico per il nostro Comune per questo, oltre alle decorazioni natalizie, abbiamo pianificato, in stretta collaborazione con la ProLoco di Pavullo, un calendario di eventi ricco e variegato, che sarà capace di animare i tre principali poli commerciali del nostro Comune: il Centro Storico, il Centro Commerciale la Campanella e Piazza Toscanini” ha dichiarato l’Assessore al Turismo Daniele Cornia. “Crediamo di aver fatto un ottimo lavoro di squadra, in stretta sinergia con tutte le associazioni di volontariato e con le associazioni culturali del nostro territorio: non vediamo davvero l’ora di ammirare il nostro Paese affollato di famiglie e di visitatori come durante lo scorso periodo estivo”.