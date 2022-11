Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade del territorio comunale. Da lunedì 28 novembre dalle 8.30 alle 17.30, salvo maltempo, per alcuni giorni sarà via Giardini ad essere interessata da lavori di riasfaltatura, nel tratto tra via Corassori e via Della Pace. E di notte, dalle 22 alle 7, saranno effettuati lavori urgenti di riparazione di cavi telefonici poco dopo l’incrocio con viale Amendola in direzione Baggiovara.

L’intervento di riasfaltatura, già programmato alcune settimane fa ma poi slittato, riguarderà entrambi i sensi di marcia e richiederà una riduzione delle corsie di marcia e la limitazione della velocità massina a 30 chilometri orari. Sarà inoltre vietata la sosta in prossimità e in corrispondenza del cantiere. I lavori rientrano in un pacchetto di interventi, effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, volti al ripristino della sicurezza della circolazione e del pubblico passaggio in alcune arterie cittadine urbane ed extraurbane dei quattro Quartieri della città. In particolare, è prevista la fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie. A seguire verrà rifatta la segnaletica orizzontale.

Per consentire l’intervento urgente, previsto in orario notturno all’altezza del civico 625, sarà necessaria una riduzione delle corsie di marcia da due a una sulla carreggiata di via Giardini in direzione fuori città. Durante i lavori la circolazione sarà consentita a una velocità massima di 30 chilometri orari e verrà chiusa la corsia di svolta a destra dalla tangenziale Neruda su via Giardini.