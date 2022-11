Il nuovo PGTU approvato in Consiglio Comunale giovedì 24 novembre prevede una serie di interventi mirati per portare in buona parte della città il limite dei 30km/h utilizzando dei restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati, dossi e rotonde.

Come Lega nutriamo forti perplessità dovute al fatto che l’adozione di queste misure andranno inevitabilmente a provocare una lotta all’automobile intasando quello che è già un precario sistema di viabilità, specialmente nelle ore di punta durante i giorni lavorativi.

Siamo sicuramente a favore per aumentare la sicurezza stradale ma non riteniamo questo tipo di interventi utili alla collettività. Dal nostro punto di vista infatti, misure di questo tipo non integrate con potenziamenti dei trasporti pubblici andranno a creare disagi alla circolazione senza fornire una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile, che per forza di cose rimarrà il mezzo più utilizzato per gli spostamenti essendo Formigine una città residenziale e quindi proiettata a far lavorare i propri cittadini fuori dal territorio Comunale.

Bisognerebbe avere la volontà di potenziare le campagne di sensibilizzazione della cittadinanza a fare andare i bimbi a scuola con i bus comunali o a piedi e in bicicletta seguiti da volontari e abbassando i costi degli abbonamenti. Il problema non è l’automobile, il problema è la mentalità con cui si affrontano le sfide future