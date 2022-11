Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità alta in transito nel pomeriggio. Possibili foschie e banchi di nebbia nelle pianure occidentali a ridosso del Po al primo mattino. Temperature temperature minime in flessione con valori fra 3 e 4 gradi sulle pianure emiliane, leggermente più alte sulla Romagna e fino a 7 gradi sulla costa. Massime con valori compresi tra 8 e 9 gradi sulla pianura, tra 11 e 13 gradi sulla costa. Venti moderati da nord-est sul mare al mattino, in attenuazione durante la giornata. Deboli in prevalenza settentrionali sul resto del territorio, con rinforzi sul crinale appenninico, in attenuazione. Mare molto mosso, mosso a fine giornata.

(Arpae)