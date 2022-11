Domenica lo Sporting Club Sassuolo, terminato terzo del girone 1 dopo la fase a gironi, sarà impegnato in Liguria sulla terra rossa del TC Genova, terminato ultimo del girone 2. I sassolesi sfideranno, infatti, i genovesi nella gara di andata del tabellone di play-out valevole per la permanenza nella massima serie.

Vista la posta in palio la compagine sassolese non ha lasciato trapelare nulla sull’effettiva formazione che schiererà contro Genova ma si presume che i pezzi da novanta saranno presenti per questa importantissima sfida, vincendo la quale, o quantomeno pareggiando, darebbe allo Sporting Club Sassuolo già un buon vantaggio in vista della gara di ritorno sul proprio temutissimo bolltex e davanti al suo affezionato pubblico, prevista per domenica 4 dicembre prossimo.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10. Ricordiamo che è possibile seguire l’andamento delle partite tramite il “live score” predisposto dalla Federtennis sul proprio sito istituzionale.