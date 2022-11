ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori, grazie all’ausilio dei cani molecolari, hanno rinvenuto il cadavere di una bambina di 5-6 anni in una delle abitazioni di via Celano, punto da dove si è originata la frana dalla montagna sovrastante a Casamicciola.

La bambina, che fa parte di una famiglia di 5 persone ancore tutte disperse, è stata trovata con il pigiama ancora indosso sotto un materasso nella stanza da letto. La conferma è arrivata dalla Prefettura di Napoli che coordina i soccorsi. Il cadavere sarà trasferito presso l’obitorio in attesa dell’identificazione.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-