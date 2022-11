Bmr Basket 2000 doma la strenua resistenza della SG Fortitudo Bologna e rimane in vetta al campionato di C Gold insieme al Bologna Basket 2016 ed al Ferrara Basket 2018. Gara in altalena, quella del PalaRegnani, con gli ospiti che chiudono avanti il primo ed il terzo quarto, mentre gli uomini di Diacci si fanno preferire nei periodi “pari”: a 1’ dalla fine, con la Bmr avanti 77-71, Balducci fa due volte ½ dalla linea della carità, mentre a chiudere i conti è Longoni (miglior marcatore dei suoi con 20 punti), che strappa il rimbalzo dell’80-73 dopo un libero sbagliato da Sakalas. Serve solo alle statistiche, infine, il canestro sulla sirena di Tosini.

Nel prossimo turno trasferta ad Anzola (sabato, ore 20,45).

BMR BASKET 2000-SG FORTITUDO BOLOGNA 80-75

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Aguzzoli 10, Paparella 2, Dias 13, Longoni 20, Terreni 2, Longagnani, Sakalas 6, Ferko, Vezzoli, Codeluppi, Magni 17, Merlo 10. All. Diacci.

SG FORTITUDO BOLOGNA: Battilani 6, Balducci 11, Selvatici, Tosini 28, Serra, Lalanne, Marani, Pederzoli 5, Ranieri 12, Degli Esposti Castori 2, Zinelli 6, Zedda 5. All. Mondini.

Arbitri: Femminella di Reggio Emilia e Ronda di Piacenza.

Note: parziali 19-25, 44-37, 56-57.