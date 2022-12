Si svolgeranno domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la delegazione comunale di Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà, le elezioni per i rappresentanti di due delle tre Consulte delle Frazioni previste dal regolamento comunale: la prima – riservata ai cittadini di Canaletto, Polo Industriale, Casoni, Selvabella e Cà Bianca – e la seconda, per la quale esprimeranno le loro preferenze i cittadini di Massa Finalese. I candidati consultori sono 4 per la prima Consulta e 8 per la seconda.

“Ci auguriamo di registrare una buona affluenza alle urne – dice l’assessore alle Frazioni, Anna Baldini – perché le Consulte rappresentano uno strumento di partecipazione molto importante. Sono dei veri e propri sensori che possono consentire all’amministrazione di essere più efficace nella soluzione di piccoli e grandi problemi”.

Per le elezioni della terza Consulta – Casumaro, Reno Finalese, Crocetta, Serraglio Obici, Apostolica, Quattrina – è possibile presentare le candidature fino al 7 dicembre. Al voto si andrà domenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sala polivalente di Casumaro, in via Garigliano.