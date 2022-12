Domenica 4 dicembre doppio appuntamento a Fiorano Modenese. Alle ore 15.30, presso Teatro Astoria le associazioni Le Luci di ComeTe e Portici di Vignola presentano lo spettacolo teatrale “Quelli come noi”. Per partecipare è gradita la prenotazione telefonando a Bruno al 349/7352207. Dopo lo spettacolo un omaggio, un brindisi e un dolcetto per farsi gli auguri di Natale.

Alle 16.30 invece, presso Villa Cuoghi torna l’appuntamento del Tè delle Cinque!. L’Associazione Artistica INarte, il Circolo Culturale Nuraghe, Framestorming e Amici della Musica “Nino Rota” presentano l’incontro con Mirko Bondi, autore del libro “Introduzione al pianoforte nella musica Pop Rock Jazz”. Conserverà con l’autore Tina De Falco. Seguirà il consueto rito del tè offerto; ingresso libero e gratuito.