Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11, il Circolo Nuraghe, presso la sede di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, ospita la presentazione della pubblicazione “Scritti e poesie di Augusto Amici. Il maestro di Fiorano”, a cura di Alberto Venturi, stampata presso Edizioni Artestampa Fioranese.

Nasce dalla volontà di Claudio Pistoni di rispettare un impegno assunto con la famiglia di Augusto Amici: “Nel 2018 era stata celebrata una Messa in ricordo del maestro e in quell’occasione – spiega Pistoni – la famiglia ha distribuito copie di un fascicolo con alcuni suoi testi e poesie. Con questo volumetto, che li ripropone, mantengo un impegno che avevo preso nel 2012, quando Amici era morto ed io ero ancora sindaco: conservare il suo ricordo e il suo impegno per la comunità fioranese”.

Alla presentazione, che si concluderà con la distribuzione del libro ai presenti, sono stati invitati i famigliari di Augusto Amici e i rappresentanti dell’amministrazione comunale Francesco Tosi e Morena Silingardi. Dopo l’intervento di Claudio Pistoni, Alberto Venturi intervisterà Claudio Collioli, che del maestro e della sua famiglia era amico, per ripercorrere insieme l’impegno di Amici a favore della comunità;. come maestro con metodi educativi all’avanguardia, come vicesindaco, come protagonista dell’associazione ‘Amici di Fiorano’, come autore di racconti, poesie e scritti sulla propria comunità.

E se da un lato rimpiangeva, come fa la maggior parte dei Fioranesi, il paese che non c’è più (E adesso che resta carissimo amico / del dolce paese che qui non vi dico? / Sparite le viti, le piante son quelle / che danno per frutto soltanto piastrelle), dall’altro Amici si impegnava per i giovani, voleva che le loro tesi di laurea fossero conservate in biblioteca per diventare patrimonio comune, studiava progetti per i ragazzi delle scuole, sostenendoli anche con borse di studio.