Domani, sabato 3 dicembre alle 18, il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero di Natale in piazza Nettuno alla presenza di Sergio Polmonari, sindaco di Lizzano in Belvedere e Maurizio Fabbri, delegato metropolitano alle Politiche per l’Appennino e presidente dell’Unione Appennino bolognese.

Si tratta di un abete alto 30 metri, uno dei più grandi ospitati in piazza Nettuno, ed è stato donato anche quest’anno dal Comune di Lizzano in Belvedere. L’albero, prelevato in località La Ca’ alle pendici del Corno alle Scale, era un esemplare pericolante, scelto perché doveva essere comunque abbattuto in quanto minacciava le abitazioni circostanti.

La Cerimonia di accensione sarà accompagnata dalle note del Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere.

Quest’anno le luci dell’albero verranno accese dalle 18 all’1.