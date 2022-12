Italcer, hub del design nella ceramica Made in Italy, ha ottenuto il premio 100 Eccellenze Italiane, conferitole nella cerimonia presentata dalla giornalista e conduttrice tv Alda D’Eusanio che si è svolta il 1° dicembre a Roma, in Campidoglio nella Sala della Promoteca, per i meriti riconosciuti nell’aver contribuito allo sviluppo socioeconomico dell’Italia.

L’iniziativa, promossa dall’associazione LIBER in collaborazione con la casa editrice Rde, ha visto la partecipazione dei 100 protagonisti del tessuto economico italiano, selezionati tra aziende ed enti che, con il loro lavoro, hanno contribuito a valorizzare l’Italia nel mondo. La manifestazione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri, si è svolta alla presenza di personalità di alto profilo e dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano, Direttore Generale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha presieduto il Comitato d’Onore.

Il premio è il riconoscimento del percorso intrapreso dalla società Italcer, che in soli 5 anni ha costruito un polo della ceramica Made in Italy fondato nel 2017 da Alberto Forchielli (con il fondo MCP) e dall’AD e co- founder Graziano Verdi, che attraverso l’aggregazione di marchi di ceramica di alta gamma è diventato un player di riferimento con ricavi consolidati proiettati a 360 milioni di euro nel 2022, con un tasso di crescita organica degli ultimi tre anni superiore al 30%.

Nel ritirare il premio, Graziano Verdi, Amministratore Delegato e co-founder di Italcer Group ha commentato: “Essere selezionati tra le 100 Eccellenze Italiane che hanno contribuito allo sviluppo del nostro Paese ci rende orgogliosi di rappresentare l’Italia e la sua capacità creativa. Stiamo costruendo un gruppo ceramico leader in Europa che aggrega primari marchi e storiche realtà industriali nel settore, investendo sull’industria 4.0 e in processi produttivi sempre più sostenibili e all’avanguardia. Recentemente abbiamo lanciato sul mercato la nostra tecnologia brevettata Advance, una ceramica con proprietà antivirali, antibatteriche e antinquinanti, acquisito l’importante realtà spagnola Equipe Cerámicas, specializzata nei formati extra small, e l’italiana Fondovalle, leader nella produzione e commercializzazione delle grandi lastre per l’architettura e il design contemporaneo. La sfida ora è quella di rafforzare ulteriormente il gruppo e renderlo ancora più competitivo a livello internazionale”.

Le Eccellenze Italiane premiate sono state scelte in base a criteri inerenti all’accreditamento storico, alla reputation, alla crescita, ai tratti innovativi, ai premi ricevuti, allo standing internazionale e alla responsabilità sociale dimostrata tra cui la sostenibilità delle organizzazioni, dei processi, dell’impatto ambientale e delle interconnessioni umane. Una nuova conferma per Italcer a testimonianza dell’impegno nei temi dell’innovazione e della sostenibilità, ambito nel quale la società ha investito oltre 10 milioni di euro nel 2021 per soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più green.

Il Gruppo Italcer, primario Gruppo italiano nel comparto di riferimento, controllato dal Fondo di Investimento Mindful Capital Partners, conta oggi 1100 dipendenti, vanta centinaia di progetti realizzati e 15.000 clienti nel mondo. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni: ne fanno parte: Fondovalle, La Fabbrica, AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir, Bottega ed Equipe Cerámicas.