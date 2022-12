Un paio d’ore di risate e leggerezza, per farci “alleggerire”. Questa è la ricetta che Antonello Costa propone nel suo nuovo spettacolo “C’è Costa per Te”, in scena dal 9 all’11 dicembre (feriali ore 21 e domenica ore 16), presso il Teatro Dehon di Bologna.

Una sorta di omaggio a Maria de Filippi, indiscussa star della TV che con il suo format incentrato sul valore dei sentimenti, da anni fa sorridere i cuori; e cosa c’è di più sano di una risata come farmaco naturale per il proprio benessere psicofisico? Antonello Costa vuole sottolinearlo nel suo nuovo varietà, miscelando differenti linguaggi scenici e facendo reagire la tradizione dell’avanspettacolo con una comicità più “contemporanea”; uno show dal ritmo serrato ed incalzante dove il poliedrico comico siciliano compone, arrangia, caratterizza, coinvolge, omaggia e dirige sketch, gag, parodie, macchiette, canzoni e balletti. Ad affiancarlo, in questo percorso di ricerca e sperimentazione, la sorella Annalisa, soubrette e coreografa, che da sempre lo accompagna con il suo corpo di ballo.

Con “C’è Costa per Te”, l’Artista, fedele alla cifra che da sempre lo contraddistingue, propone senza mai eccedere, uno spettacolo armonico ed elegante, adatto a tutta la famiglia. D’altronde, come ci ricorda lo stesso Antonello: “Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere”.

Prezzo: Intero € 26,00 Euro – Ridotto € 22,00

Teatro Dehon Via Libia, 59 – Bologna | Tel. 051.342934 – 3336232355 – www.teatrodehon.it

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.