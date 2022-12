Muri imbrattati con scritte in rosso ‘No Vax’ e ‘No 5g’ al Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno e all’Istituto tecnico Belluzzi-Fioravanti di Bologna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Al vaglio le telecamere di sorveglianza nei pressi dei due edifici. Già stamattina sono iniziate le operazioni di ripulitura. I responsabili saranno denunciati per imbrattamento.

“Condanno fermamente gli atti vandalici perpetrati ai danni delle scuole Belluzzi-Fioravanti e Leonardo da Vinci ed esprimo vicinanza a tutta la comunità scolastica”. Così, il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Daniele Ruscigno, commenta la notizia di scritte no-vax agli Istituti superiori Belluzzi-Fioravanti e Leonardo da Vinci.

“Sono in contatto con i dirigenti scolastici e ci siamo già attivati per il ripristino di questo danneggiamento odioso, che comporterà una spesa considerevole. Un atto ancor più vile perché ai danni di un luogo dell’educazione, dove ogni giorno il personale scolastico si spende per insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze il valore del rispetto dell’altro e dei beni comuni. Anche la Città metropolitana di Bologna sporgerà querela”.