Da giovedì 8 dicembre il tratto di via de’ Carbonesi dal civico 9 fino all’angolo con via d’Azeglio si libera dal cantiere e la strada si addobba per lo shopping natalizio. L’apertura del tratto pedonale di via de’ Carbonesi dopo i lavori di ripavimentazione, è prevista per le 11 con accesso lato via Farini.

Il sindaco Matteo Lepore, l’assessora al Commercio Luisa Guidone, inaugureranno gli allestimenti natalizi realizzati in collaborazione con gli esercenti della via, che animeranno via de’ Carbonesi per tutte le festività con il programma “La Magia de’ Carbonesi”. Seguirà l’intervento musicale a cura della Bernstein School of Musical Theatre.

Via de’ Carbonesi resta chiusa dal civico 9, da circa cinquanta metri fino all’incrocio con via Tagliapietre per il proseguimento dei lavori di riqualificazione della strada e dei percorsi pedonali. Il progetto sarà completato entro il 31 marzo 2023.

Qui l’ordinanza valida dall’8 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023

http://atti9.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordtraf.nsf/dettaglio.xsp?documentId=9913935BB70F970DC1258910004935CE&action=editDocument