Nuovi posti auto a ridosso del centro, a disposizione per tutti durante l’intero periodo delle feste.

Si trovano all’ingresso di via Pia, nell’area dove sorgevano i vecchi magazzini comunali ora oggetto di recupero: l’ingegner Franco Stefani, anche quest’anno, ha deciso di metterli gratuitamente a disposizione della cittadinanza durante tutto il periodo delle festività, per chiunque voglia raggiungere rapidamente il centro cittadino per godere delle iniziative natalizie e fare acquisti.

“Il periodo del Natale – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – vede il centro città riempirsi di persone, quindi di auto alla ricerca di un parcheggio, per poter fare acquisti approfittando delle offerte e della varietà di prodotti nei negozi, ma anche per poter passare un momento di tranquillità, tra luminarie ed iniziative organizzate fino all’Epifania. Come già avvenuto in passato, l’ingegner Franco Stefani ha deciso di omaggiare la città di una ventina di posti auto gratuiti, messi a disposizione nella sua proprietà a fianco del cantiere e di questo voglio ringraziarlo a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Sassuolo”.