Questo pomeriggio in piazza Garibaldi – dopo la tradizionale cerimonia del mattino con l’Omaggio alla Beata Vergine Maria posta sul Campanone e l’inaugurazione dei Pannelli che ricordano i momenti più prestigiosi che hanno scritto la storia culturale del teatro Carani (link qui) – l’apertura di Sassuolo on Ice in piazzale Della Rosa e del Villaggio di Babbo Natale nella piazzetta di via Pretorio, quindi il momento ufficiale d’inizio delle attività natalizie: il Candle Light Concert in Piazza Garibaldi – la magia della musica classica e l’atmosfera delle candele in un elegante concerto – organizzato in occasione dell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie cittadine.

Durante tutta la giornata, presso la Corte del Castello di Montegibbio, i mercatini di Natale, a cura del Circolo Boschetti Alberti, in collaborazione con le associazioni cittadine.

Tra le varie iniziative in programma nei prossimi giorni ricordiamo:

Sabato 10 dicembre la sfilata Corpo Bandistico La Beneficenza -Christmas Edition in tutto il centro storico mentre, mentre in San Giorgio, si terrà il concerto “Illuminiamo il Natale sassolese”.

Domenica 11 dicembre il “Sassolina Day” con degustazione di Sassolina, Cooking Show e Mercato dei prodotti del territorio in piazza Garibaldi.

Sabato 17 dicembre nel pomeriggio: Coro delle Scuole Pascoli e Sant’Agostino in piazza Garibaldi

Domenica 18 dicembre si svolgerà il mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani e i mercatini natalizi lungo le vie del centro.In piazza Garibaldi si terrà Sassuolo Solidale – Xmas edition. In piazzale Teggia, il concerto di Natale.

Per tutto il periodo natalizio il Comitato Commercianti ha organizzato il concorso “Da Sassuolo a Sharm El Sheikh”: per ogni acquisto minimo di 30 € effettuato fino al 31 dicembre nei negozi aderenti all’iniziativa verrà consegnato un biglietto che consentirà di partecipare all’estrazione di una vacanza di una settimana per due persone a Sharm El Sheikh, più altri premi; l’estrazione avverrà il prossimo 7 gennaio.