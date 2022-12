Domenica 11 dicembre Soliera dà appuntamento nel suo centro storico, fresco di riqualificazione, per una giornata di festa all’insegna del miglior spirito natalizio. Dalla mattina al tramonto nelle piazze e nelle vie del borgo antico si susseguiranno eventi rivolti a grandi e piccini, mercatini di Natale, spettacolini, concerti, animazioni clownesche, mentre gli stand gastronomici saranno disseminati tra piazza Lusvardi, piazza Repubblica, piazza Sassi e via Marconi. Non mancheranno gli assaggi di polenta e ragù (anche da asporto) a cura dei volontari della Croce Blu e della Compagnia Balsamica, accompagnati dal vin brulé offerto dai volontari della Protezione Civile.

Nella capiente piazza Lusvardi, per una volta, Babbo Natale in persona tornerà a scuola tra le bancarelle curate dall’associazione Genitori Istituto Comprensivo di Soliera: sul banco stelle di Natale, cioccolata e pralinati, le golose torte delle Mamme, le ceste di Natale, il mercatino dell’usato e l’angolo della merenda. Creazioni d’Arte e Ingegno saranno a cura di Auser Soliera, mentre speciali oggetti natalizi verranno proposti dal Gruppo Genitori Figli con Handicap – Spazio Accanto.

In piazza Repubblica si terrà la vendita di presepi fatti a mano dai volontari e di ricette profumate di cannella e impalpabili come lo zucchero a velo, oltre a consigli per avere il bucato pulito e fresco, come quello delle nostre nonne. Il tutto a cura degli anziani del Centro Diurno e della Casa Residenza “Sandro Pertini”.

In piazza Sassi sarà aperto in via eccezionale l’Ufficio postale di Babbo Natale, un’occasione per i bimbi di imbucare la propria letterina, e si potranno acquistare prodotti provenienti dalle cooperative sociali di Libera. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare la partecipazione del gruppo alla Giornata mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona, per un’iniziativa a cura del Clan Scout Soliera 1. Presente anche la bancarella vintage della Caritas Soliera.

Lungo via Marconi e via Garibaldi si potrà ammirare l’esposizione di moto e vespe d’epoca con stand gastronomico fatto di panini con salsiccia, wurstel, patatine fritte e friarielli, bomboloni, a cura di Fuorivespasoliera e Motoclub Oca Bigia 2.

In Castello Campori, con orari 9.30-13 e 15-19.30, si potrà visitare la mostra fotografica “Giochi di verità – Rappresentazione, ritratto, documento”, curata da Marcella Manni con opere provenienti dalla Collezione Donata Pizzi. Ingresso gratuito

Solo al mattino in piazza Lusvardi i bimbi potranno partecipare al laboratorio “Inventa e crea il tuo addobbo di Natale” a cura dei nidi d’infanzia Arcobaleno e Grillo parlante, e al Truccabimbi natalizio.

A grande richiesta, dalle 10 alle 12, dopo il successo e lo stupore registrati al profumo del Mosto Cotto, tornano nel fossato del Castello Campori gli straordinari Alpaca, a cura di Loto Centro Riabilitativo.

Alle 10.30 Babbo Natale arriva in 500 e consegna i doni ai bambini e alle bambine (a cura di Historic Motor Club Soliera), mentre alle 11.30 e alle 15.30 passerà il carretto di Natale, di e con Claudio e Consuelo.

Dalle 14.30 alle 16.30, il sagrato della chiesa in piazza Sassi ospiterà la magia del Presepe vivente con i bambini del catechismo, insieme a canti e poesie di Natale con i cori parrocchiali uniti, e una merenda con tè caldo e biscotti (e per i grandi vin brulé, a cura della Parrocchia).

Last but not least, due appuntamenti pomeridiani in Castello Campori: alle 16 Azzurro Manicardi presenta il suo nuovo volume “Soliera, squarci d’Azzurro”, a cura del Centro Studi Storici Solieresi, mentre alle 17.30 Chiara Marinoni racconta “La signora neve e altre storie. Letture del focolare per bambine e bambini”. Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. Ingresso senza prenotazione.