Secondo impegno del mese di dicembre per la BSC Materials Sassuolo: domenica 11 le linci biancoazzurre faranno visita Chromavis Ebo Offanengo nel match valido per la decima giornata di Regular Season, la penultima del Girone di Andata. Fischio di inizio alle 17.00 al Pala Coim di Offanengo, con direzione arbitrale affidata a Martin Polenta e Filippo D’Amico.

Forte dalla vittoria di sette giorni fa contro il Club Italia, la BSC Materials è reduce da una settimana di intenso lavoro in palestra: l’obiettivo in casa BSC quello di proseguire il proprio percorso di crescita e di consolidare la propria posizione in classifica in ottica Coppa Italia, a cui si qualificheranno le prime sei di ogni raggruppamento alla fine del Girone di Andata. Le sassolesi al momento sono quinte con 15 lunghezze, ma devono guardarsi dal ritorno di un nutrito gruppo di rivali, che va da Cremona – sesta a 14 punti – a Lecco – nona con 10 punti.

Dall’altra parte delle rete, Capitan Dhimitriadhi e compagne troveranno Offanengo, una delle matricole del Girone A, reduce della vittoria nello scorso turno di campionato contro Lecco.

A presentare il match in casa BSC Materials è Coach Venco: “In queste settimane stiamo lavorando tanto su di noi, sia dal punto di vista fisico con il nostro preparatore e con il nostro fisioterapista, sia dal punto di vista tecnico: il nostro è un gioco particolarmente dispendioso dal punto di vista fisico e stiamo lavorando per gestirlo al meglio. In palestra stiamo lavorando intensamente, stiamo facendo tanta fatica ma stiamo facendo bene. Penso che da qui alla fine di dicembre, questa sarà il nostro lavoro: concentrarsi su di noi, senza pensare troppo all’avversario per ritrovare il prima possibile il nostro gioco ai suoi massimi livelli”.