Per domenica 11 dicembre, in Emilia Romagna è allerta gialla per la piene dei fiumi sulle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per neve sulle province di Piacenza e Parma; per vento, stato del mare e mareggiate sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Dalle prime ore di domenica 11 dicembre sono previste precipitazioni diffuse che sulle zone di pianura e collina del settore occidentale della regione potranno assumere carattere nevoso con accumuli al suolo fino a 5 cm. Nevicate di debole intensità potranno interessare la zona pianeggiante del settore centrale della regione con accumuli al suolo di entità inferiore. Nevicate sono previste anche sui rilievi, dove sulla zona occidentale sono stimate con accumuli intorno ai 10 cm; accumuli di entità inferiore sui rilievi orientali. Nella tarda mattinata è prevista un’intensificazione del vento da nord-est lungo la fascia costiera con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) e mare al largo da molto mosso ad agitato.

Permangono valori idrometrici superiori a soglia 1 sulla parte valliva del fiume Secchia.

Sono possibili altresì livelli idrometrici superiori a soglia 1 nel settore centrale della regione.

Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di dissesto, erosione e ingressione marina anche a seguito dei danni alle dune invernali causati dalle precedenti mareggiate.

Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.