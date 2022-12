Per consentire, in sicurezza, alla società incaricata da Autostrade per l’Italia di eseguire i lavori di ripristino al sottovia danneggiato nel mese di settembre da un mezzo fuori sagoma, sono previste limitazioni notturne temporanee lungo la strada statale 569 “di Vignola”.

Nelle notti del 12 e del 13 dicembre, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino successivo, sarà istituita la chiusura al traffico del tratto dal km 40,250 al km 42,550.

Durante la modifica alla circolazione stradale il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

A partire da mercoledì 14 e fino a sabato 17 dicembre, sempre nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino seguente, per consentire il completamento delle operazioni, sul tratto sarà attivo il restringimento di carreggiata.