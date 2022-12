Mercoledì 14 dicembre alle ore 21 fa tappa al Teatro Duse di Bologna ‘Petali in tour – Teatri e dintorni’, la tournée con cui Simona Molinari torna sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album, ‘Petali’, uscito il 1° aprile 2022 per BMG, e che le è valso la Targa Tenco 2022, nella categoria Interpreti di canzoni.

Un riconoscimento importante per il progetto che ha riportato l’artista sulla scena discografica, dopo molti anni di assenza, con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica.

Biglietti da 28,75 euro a 40,25 euro. Biglietteria Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket I Ticketone