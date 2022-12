Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione degli impianti luce, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 dicembre, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro / A14.

Sulla A13 Bologna-Padova, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata in entrambe le direzioni – verso Bologna e Padova – e in uscita per chi proviene da Padova, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Rovigo sud Villamarzana.