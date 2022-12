Dino Buzzati portato in scena da Gioele Dix: è l’originale proposta di “La corsa dietro il vento“, lo spettacolo in programma al Comunale venerdì, 16 dicembre, per la rassegna “L’altro teatro”. Dix, che firma drammaturgia e regia, dà vita a un mosaico di personaggi e vicende umane attingendo al grande repertorio dello scrittore bellunese, fra i quali le raccolte “Sessanta racconti”, “Il colombre” e “In quel preciso momento”: « Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all’età di dodici anni – spiega l’attore – e sono diventati parte del mio immaginario. La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l’inventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono – perché vuoi sapere come vanno a finire – ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile però familiare. »

Lo spettacolo, sottotitolato “Dino Buzzati o l’incanto del mondo”, vede in palcoscenico anche Valentina Cardinali, ed è ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria. Le scene sono di Angelo Lodi, musiche di Savino Cesario arrangiate dall’autore con Silvano Belfiore; costumi di Marina Malavasi e Gentucca Bini, luci di Carlo Signorini; produce il Centro Teatrale Bresciano con Giovit.

Sipario come sempre alle ore 21: il teatro apre mezz’ora prima. Info e biglietti: InCarpi (palazzo dei Pio; incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255); oltre ai singoli biglietti, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com