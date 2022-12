Aveva destato curiosità nei mesi scorsi, in occasione del Motor Valley Fest e dello Smart Life festival a Modena, prima città a metterlo in strada. Adesso il robot Ipa2X è pronto a tornare per assistere i cittadini sugli attraversamenti pedonali. Martedì 13 dicembre, infatti, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa, in via della Scienza, l’Intelligent pedestrian assistant to everyone (Ipa2X) sarà protagonista di un nuovo test alla presenza della Polizia locale che garantirà la totale sicurezza della dimostrazione, offrendo anche ulteriori feedback sull’adattabilità del robot nei diversi contesti in cui potrebbe essere chiamato a operare.

Sviluppato con l’obiettivo di assistere soprattutto i cittadini più fragili, in prossimità delle strisce pedonali, Ipa2X è al centro di un progetto europeo che vede coinvolti, oltre al Comune di Modena, il Politecnico di Monaco di Baviera, in qualità di capofila, il Comune di Milano, il Living Lab di Lubiana, il Politecnico di Praga, la Skoda e le start up Lifetouch Srl e Hipert Srl. Il programma, in particolare, è finanziato dall’Istituto europeo per l’Innovazione che, con la sua iniziativa Urban Mobility Kic, dal 2019 lavora per incoraggiare cambiamenti positivi negli stili di mobilità urbana, al fine di rendere gli spazi urbani più sani e vivibili.

Partecipando alla fase sperimentale del piano, avviato a inizio anno e adesso in fase di conclusione, il Comune intende affrontare il problema dell’incidentalità, anche grazie all’ausilio di soluzioni innovative volte a migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale e, allo stesso tempo, a promuovere la mobilità dolce.

Nello specifico, il robot entra in azione rilevando la presenza delle macchine e segnalando ai pedoni quando è possibile o meno attraversare la strada, accompagnando successivamente ragazzi e anziani nell’attraversamento sulle strisce. Allo stesso tempo, il dispositivo è in grado di comunicare con le auto a guida autonoma, anche quelle in sperimentazione in città con il progetto Masa (Modena automotive smart area), e può farle rallentare quando le persone attraversano la strada.