Nel proseguito di articolate attività investigative della Squadra Mobile reggiana, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – DDA, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha proceduto, in provincia di Brescia, all’arresto di tre presunti trafficanti di droga sorpresi a detenere, complessivamente, oltre 128 chili di sostanza stupefacente.

Si tratta di attività ancora nelle fasi indagini preliminari e l’eventuale responsabilità penale degli arrestati, per i quale vale naturalmente e doverosamente la presunzione di innocenza, potrà essere accertata all’esito, definitivo, del procedimento penale.

In particolare il 5 dicembre scorso, gli investigatori della Squadra Mobile reggiana, in trasferta a Brescia, monitoravano un garage sotterraneo dove vie era il sospetto potesse essere stoccato dello stupefacente. Il prolungato servizio di osservazione permetteva, nella serata, di notare un uomo fare ingresso nel box; l’immediato intervento consentiva di bloccare, all’interno del locale, un giovane bresciano, classe 1994, operaio incensurato. Nel garage erano stoccati, complessivamente, 32 chili e 2 etti di stupefacente (così suddivisi: Kg 24,611 di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 29 buste; Kg 7,610 di sostanza stupefacente del tipo Hashish suddivisa in numero 76 pezzi; in particolare, parte dell’hashish era confezionato e pressato in forma cilindrica verosimilmente per consentirne un più agevole trasporto).

Il giorno successivo gli investigatori della Squadra Mobile procedevano alla perquisizione di due abitazioni ubicate a Brescia e in un paese della provincia bresciana.

L’operazione ha consentito:

a Brescia di trarre in arresto un uomo, classe 1966, gravato da precedenti specifici, sorpreso a detenere 95 chilogrammi di stupefacente (così suddivisi: Chilogrammi 89,6 lordi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana suddivisa in 79 buste; Chilogrammi 2,551 lordi di sostanza stupefacente del tipo Hashish suddivisa in numero 27 pezzi; Chilogrammi 3 lordi di sostanza stupefacente del tipo Eroina suddivisa in numero 60 pezzi);

sempre in Provincia di Brescia, di trarre in arresto un uomo, classe 1988, bresciano, incensurato, sorpreso a detenere complessivamente, chilogrammi 1,1 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Tra lo stupefacente sequestrato è emerso un particolare tipo di hashish, pressato in forma cilindrica, che la Squadra Mobile reggiana non aveva, sinora, mai sequestrato. È ragionevole ritenere che tale forma sia stata adottata per renderne più agevole il trasporto e l’occultamento.

Ancora, i tre chili di sostanza che hanno reagito al narcotest per la eroina hanno evidenziato, anche, tracce di marijuana. Gli esami di laboratorio, finalizzati a chiarirne il principio attivo, potranno documentare se si tratti di una nuova sostanza, messa recentemente in commercia, ricavata artigianalmente “fondendo” tra loro eroina e marijuana.