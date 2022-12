Saranno 17 i ragazzi e le ragazze dell’Emilia Romagna impegnati nella 1^ edizione del trofeo CONI invernale, la rassegna under 14 che interessa circa 900 atleti e atlete da 17 diffferenti regioni d’Italia e che si svolgerà tra Pinzolo e Madonna di Campiglio da venerdì a domenica prossima. La rappresentativa avrà come capo delegazione Claudia Vacchi, segretaria del CONI dell’Emilia Romagna mentre sarà presente anche il presidente Andrea Dondi .

Il “quartier generale” sarà Pinzolo, dove si svolgerà venerdì sera la Cerimonia di apertura e domenica quella di chiusura. Le sedi di gara saranno sempre Pinzolo per lo sci alpino e il pattinaggio figura, a Madonna di Campiglio si svolgeranno le gare di freestyle e snowboard, Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val di Rabbi il biathlon, a Pellizzano gareggeranno i ragazzi del salto e della combinata nordica, a Pinè sarà di scena lo short track e la velocità ghiaccio, Cembra ospiterà il curling ed infine a Pergine si svolgerà il torneo di hockey.

La squadra dell’Emilia Romagna potrà contare su una rappresentante del pattinaggio artistico, Petra Lardi, della pol. Fanano (Mo), quindi sci alpino e fondo. Per lo sci alpino Sofia Brizza e Gregorio Degli Esposti dello sci club Val Carlina di Bologna, Romina Chiarugi e Francesco Merighi del Cimone Ski Team di Modena, Adele Ciuffardi e Angelica Pastorino dello sci club Cerreto Laghi di Reggio Emilia, Tommaso Panettieri dello sci club Monte Nuda (Re), infine Giovanni Marchesi della società parmense dello sci club Schia Monte Caio. Per lo sci di fondo Alessia Fraulini, Siria Benassi e Alessandro Rossi dello sci club S. Annapelago di Modena, Nicole Falanelli e Andrei Alessandro Munteanu dell’Olimpic Lama di Modena, Jenna Lamberti e Mattia Gualtieri dello sci club Piandelagotti di Modena, quindi Giorgio Ferrari dello sci nordico Bismantova (RE). I ragazzi saranno accompagnati dai tecnici Paolo Sterpa per l’artistico, Carlo Brizzi e Chiara Cantini per lo sci alpino, Martina Iozzelli e Andrea Tazzioli per lo sci di fondo.

“Si tratta di una prima esperienza importante per i nostri ragazzi – ha commentato il presidente Andrea Dondi (foto) – che devono soprattutto divertirsi e vivere lo spirito di squadra anche in competizioni individuali. Facciamo loro in bocca al lupo, con l’impegno, dalle prossime stagioni, di cercare di riuscire a coprire un numero ancora maggiore di discipline per poter competere con le regioni più forti, come già accade per l’edizione autunnale del Trofeo CONI”.