Alle ore 14.30 i carabinieri della stazione di Fabbrico, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti presso un cantiere edile del comune di Rolo a seguito di un infortunio sul lavoro. Un artigiano edile 59enne residente nel mantovano, mentre era impegnato su di una scala per effettuare delle misurazioni, per cause al vaglio ha perso l’equilibrio cadendo a terra e procurandosi una sospetta lesione femorale.

Sul posto è intervenuto personale 118 che ha trasportato il ferito presso l’ospedale di Guastalla, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita. Sulle esatte dinamiche sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri di Fabbrico.