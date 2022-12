Il Comune di Bologna, insieme al Bologna FC e al Bologna Convention Bureau, ha partecipato oggi a Roma al primo workshop organizzato dalla FIGC in vista della candidatura ufficiale dell’Italia per gli europei di calcio 2032. L’iniziativa, organizzata dalla FIGC presso lo stadio Olimpico, è servita per condividere le informazioni rispetto ai cinque capitoli che andranno a comporre la candidatura: sostenibilità, stadi, mobilità, accoglienza, aspetti legali.

La consegna definitiva del corposo dossier (che conterrà le 10 città italiane che verranno selezionate) è prevista per il 12 aprile 2023, dopodiché la UEFA, nell’autunno 2023, comunicherà per la prima volta una doppia assegnazione: per l’edizione del 2028 e per quella del 2032. In entrambi i casi si tratta di una sfida a due, per il 2028 la sfida è tra Inghilterra e Turchia, per il 2032 sempre la Turchia se la giocherà proprio con l’Italia.

Oltre a Bologna le altre città che partecipano alla candidatura sono Torino, Milano, Verona, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari.

Per il Comune di Bologna era presente il consigliere delegato ai grandi eventi sportivi Mattia Santori, per il Bologna Convention Bureau erano presenti Anna Bettelli e Mladan Miskeljin, per il Bologna FC era presente Luca Befani.