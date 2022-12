Proseguono gli eventi per le festività di fine anno a Reggio Emilia, un Cartellone realizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni del commercio e del volontariato, istituzioni culturali e organizzazioni artistiche, con il contributo di Iren spa.

Un cartellone fatto apposta per incontrarsi in centro storico, svagarsi, ascoltare musica e parole, farsi compagnia e stupirsi al cospetto delle vivaci performance di artisti speciali nelle strade e nelle piazze, ai piedi dei due Alberi – quello classico di piazza Prampolini e quello di piazza della Vittoria, in legno, realizzato dai detenuti della casa circondariale – e accompagnati allegramente dalle ‘scorribande’ del Trenino di Natale.

Ma non solo: anche laboratori per bambini e famiglie al Palazzo dei Musei e alla Biblioteca Panizzi… e molto altro.

Ecco gli eventi dei prossimi giorni (altri dettagli sul portale Eventi del Comune di Reggio Emilia).

17 dicembre

dalle ore 16.30

Piazza Martiri del 7 luglio

SHOW DI NATALE: ImprovvisaMente Fabrizio!

Fabrizio Fontana, la sua vera anima è il palco: 20 anni di esperienza di spettacoli dal vivo in tour per l’Italia e tanti programmi tv in cui è stato protagonista, la sua energia comunicativa e l’improvvisazione stabiliscono con il pubblico un’immediata empatia.

Grazie al suo vasto repertorio oltre ai suoi personaggi più famosi (James Tont, il concorrente Gianmaria Fontana che “Le sa…Tutte!” e Capitan Ventosa), Fabrizio metterà in scena un’infinita gamma di personaggi e monologhi inediti e coinvolgenti con poetici spunti di riflessione… filo conduttore sarà il Natale ormai alle porte e l’energia positiva che l’atmosfera natalizia riesce a regalare.

Lo spettacolo di Fabrizio Fontana si adatta ad ogni tipo di pubblico grazie alla sua comicità immediata e non volgare, è ad alto ritmo comico e alla fine dello spettacolo il pubblico non potrà che dire: “Mica Tont, Fabrizio!… Le sa… Tutte!”.

ore 16

Palazzo dei Musei

Natale in tutti i sensi: un tocco di magia

laboratorio per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici

per info e prenotazioni 0522-456816

17 e 18 dicembre



dalle ore 9 alle 19.30

Piazza Prampolini

MERCATINI DI NATALE

con le eccellenze artigianali ed alimentari del territorio, a cura delle Associazioni Vezzano e Dintorni – ProRe, Coldiretti, Cia e Confagricoltura

dalle 9 alle 19.30

Piazza Martiri del 7 luglio

MAGIC MARKET – MERCATINO DI NATALE

a cura di Magic Market – Marco Nettis

18 dicembre

ore 16 e ore 18

Piazza Martiri del 7 luglio

IL DIVERTENTE CIRCO DI NATALE

Il clown Billo è pronto ad arrivare nel centro di Reggio Emilia insieme al suo piccolo circo e alla direttrice Cristina. Uno show di magia, divertimento, illusionismo tutto a tema Natale. Uno spettacolo che riuscirà a catturare l’attenzione di persone di tutte le età, perché si sa… tutti amano ridere! Un bravissimo Billo ci accompagnerà in uno spettacolo che vedrà due repliche: ore 16 e ore 18.

dalle ore 15.30 alle 18.30

Piazza San Prospero – sagrato della Basilica; via Emilia; piazza Prampolini – sagrato del Duomo

PRESEPE VIVENTE

Anche quest’anno, come ormai è tradizione da una decina di anni, i volontari del gruppo reggiano della Fondazione Avsi propongono il Presepe Vivente nel pomeriggio di domenica 18 dicembre.

Il ritrovo sarà alle 15.30 sul sagrato della Basilica di San Prospero dove si svolgeranno i primi quadri, per poi spostarsi sul sagrato del Duomo dove insieme alla Sacra Famiglia, accompagnata da angeli, pastori, cantori e musicanti ci fermeremo nella contemplazione della Natività. L’iniziativa è realizzata per sensibilizzare e sostenere la “Campagna Tende” di Avsi che quest’anno pone l’accento sulla necessità di costruire la pace e vuole essere l’occasione per raccogliere fondi per la realizzazione di progetti in Ucraina ed in vari paesi del mondo. Di fianco al sagrato del Duomo si troverà un banchetto dove acquistare oggetti realizzati artigianalmente: simpatiche idee per i regali natalizi. L’appuntamento molto sentito ed atteso dai reggiani si svolge con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, della Diocesi e la sponsorizzazione del Conad Le Vele e della ditta Wemay.

In caso di maltempo la rappresentazione si svolgerà all’interno della Cattedrale.

20 dicembre

ore 12.30 – 14.30

Food in Chiostri – Chiostri di San Pietro

I CAPPELLETTI DA PASSEGGIO

Pranzo con in cappelletti da passeggio in brodo

Info pause@frchildren.org – 3356316567

A cura di Pause Atelier dei Sapori

22 dicembre

dalle ore 18

Partenza da Piazza Prampolini

BABBO NATALE E LA SUA MAGICA SLITTA LUMINOSA

Nell’imminenza del Natale e negli ultimi giorni dello shopping per il regalo natalizio, arriva in centro a Reggio Emilia Babbo Natale, accompagnato dalla sua bellissima slitta del Ottocento e da un cocchiere che la guida.

Un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani trasporterà infatti Babbo Natale per le vie della Città abbracciando e illuminando lo sguardo e lo spirito dei presenti con immediato coinvolgimento diretto dei bambini. In questa straordinaria occasione, i bambini potranno realizzare il sogno di salire sulla slitta di Babbo Natale, ricevere un piccolo omaggio, scattare una foto ricordo e consegnargli direttamente la letterina, in una giornata che resterà certamente nei loro ricordi.

24 dicembre

ore 10.30

Biblioteca Panizzi

LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI BABBO NATALE

La grande distribuzione dei doni è cominciata, ma qualcosa non va. Babbo Natale non sembra più lui: è un po’ distratto, combina pasticci…

Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani – EquiLibri. Per bambini da 4 a 8 anni. In collaborazione con Servizio Sportello Attività produttive – Valorizzazione centro storico.

dalle 9 alle 19.30

Piazza Martiri del 7 luglio

MERCATINI DI NATALE

30 dicembre

ore 16

Palazzo dei Musei

NATALE IN TUTTI I SENSI: VEDO LE STELLE

laboratori per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici – per info e prenotazioni 0522-456816

3 gennaio

ore 16

Biblioteca Panizzi

RACCONTI TRA LE STELLE

Letture animate tra mille luci a cura di Pina Irace.

Le storie raccontate con la complicità del buio arrivano lassù, fino alle stelle, che ne diventano custodi, mentre quaggiù i libri riescono a squarciare il buio più fitto.

Per bambini e famiglie. In collaborazione con Servizio Sportello Attività produttive Valorizzazione centro storico.

6 gennaio

ore 16.30 e ore 18.30

Partenza da Piazza Martiri del 7 luglio

“FIRE SOUL” – IL ROGO DELL’EPIFANIA

Nell’idea di celebrare l’Epifania con il fuoco, a simboleggiare il tradizionale rogo a chiusura delle feste natalizie, si propone un elegante spettacolo, dove protagonista è il fuoco, che è stato ospitato in diversi Festival europei, con attrezzi infuocati molto particolari e arricchito dall’uso di effetti pirotecnici della parte finale dello spettacolo. Due bravissimi e abili artisti danzano e giocano con il fuoco in uno spettacolo che lascerà tutti senza fiato. Si susseguiranno la danza, la lotta, le acrobazie e la pace finale coronata da alcuni effetti pirotecnici molto particolari. Giocare con il fuoco non è mai una bella cosa ma in questo caso diventa un puro spettacolo di grande effetto e suggestione.