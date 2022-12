L’Amministrazione comunale ha rinnovato e integrato l’accordo con Aimag SpA per la gestione post-operativa della discarica per rifiuti solidi urbani di via Bertuzza a San Marino, di proprietà del Comune, esaurita da anni ma soggetta a obbligo di manutenzione.

Fra gli aggiornamenti deliberati dalla Giunta comunale, anche la riduzione della spesa a 30mila euro annui, IVA inclusa, per il 2023 e per il 2024, anziché la cifra stimata di circa 38mila per il triennio precedente; stessa cifra che si stima andrà messa a bilancio anche per le annualità 2025, 2026 e 2027, « fatte salve le eventuali maggiori spese derivanti da eventi di carattere straordinario o da modifiche normative, da rilevare a consuntivo d’esercizio di ogni anno »: per esempio maggiore o minore produzione di percolato dovuta ad andamenti stagionali anomali, cioè particolarmente siccitosi o piovosi; oppure necessità di eseguire interventi manutentivi e attività di natura straordinaria.

La durata del nuovo accordo è fissato fino al 31 dicembre 2026, legata alla gestione della discarica di via Valle a Fossoli, di proprietà di Aimag, attivata dopo la chiusura di San Marino: a quella data, infatti, si presume che anche quella di Fossoli, una volta concluse e collaudate le opere di sistemazione finale dell’impianto, sarà chiusa in via definitiva e passerà alla gestione post-operativa.

Per legge nazionale, la gestione post-operativa di qualsiasi discarica di rifiuti urbani deve durare almeno trent’anni.