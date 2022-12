Ambienti più ampi e confortevoli per garantire un’assistenza ancora più puntuale e di prossimità. Sono stati inaugurati questa mattina, sabato 17 dicembre, a Lama Mocogno i nuovi ambulatori dedicati all’assistenza primaria della popolazione del territorio. Nei nuovi spazi, ubicati in via Giardini 253, sono confluiti i servizi assistenziali che operavano fino a pochi giorni fa nella sede di via XXIV maggio.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini, il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo facente funzione Gabriele Romani e gli operatori sanitari dei nuovi ambulatori.

In particolare, i locali appena inaugurati mettono a disposizione dei cittadini di Lama Mocogno e le zone limitrofe due ambulatori in cui sono già operativi diverse figure: il team di medici che hanno in carico i pazienti seguiti in passato dai due medici di medicina generale andati in pensione lo scorso anno; un medico di medicina generale incaricato; gli infermieri di comunità; i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) che coprono i giorni festivi e prefestivi diurni. Inoltre, gli spazi comprendono anche un’ampia sala d’attesa, recentemente decorata con un murales dell’artista Leonello Benassi, per renderla ancora più accogliente. Gli ambulatori più grandi permetteranno ai diversi professionisti sanitari di lavorare in contemporanea in alcuni giorni della settimana, garantendo quindi un’assistenza multiprofessionale dei pazienti.

L’infermiere di comunità

All’interno dei nuovi ambulatori svolgerà la propria attività – tutti i martedì dalle 14 alle 19 – anche l’infermiere di comunità, figura sempre più centrale nella presa in carico a tutti i livelli di complessità del paziente. Sono gli infermieri, in particolare, a chiamare attivamente la persona ed avviare gli interventi di medicina di iniziativa previsti dal Piano di Assistenza Individuale (PAI) in collaborazione con i medici specialisti (ad esempio diabetologo, psichiatra, cardiologo, pneumologo), con gli assistenti sociali e con le associazioni di volontariato. L’obiettivo è quello di garantire una presenza e una presa in carico continuativa dell’utente e della sua famiglia partendo dalla prevenzione fino ad arrivare alla cura. Viene così facilitato il percorso di vicinanza del cittadino che trova risposta vicino a casa anche se vive in zone disagiate e lontane dai centri urbani.

Per contattare gli infermieri di comunità è possibile telefonare al Sadi di Pavullo (0536/309717 con segreteria attiva H24).

Gli altri servizi presenti nei nuovi ambulatori prevedono, invece, i seguenti giorni e orari di visita:

-Team di medici di medicina generale (sempre previo appuntamento con la segreteria telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, al numero 0595137123): lunedì, mercoledì e venerdì 9 – 12.30/ 15 – 17.30; martedì 9 – 12 / 14 – 19; giovedì 9 – 12.30 / 16 – 19.

-Dottor Filippo Radicchi (previo appuntamento telefonando alla segreteria): martedì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 16 alle 19.

– Servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica): attiva sabato e domenica. E’ necessario telefonare al numero 0536/309635.

La presentazione in Consiglio comunale

Giovedì scorso, 15 dicembre, il nuovo assetto dell’assistenza primaria a Lama Mocogno è stato oggetto di un incontro voluto dall’Amministrazione nella sala consiliare del Comune. A raccontare dei nuovi ambulatori, dell’organizzazione dell’assistenza primaria e del ruolo dell’infermiere di comunità sono stati il Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo facente funzione, Gabriele Romani; la Direttrice U.O.C. Cure Primarie Area Sud, Anna Franzelli; la Coordinatrice Assistenza Domiciliare, Cure Palliative ed Infermieristica di Famiglia e Comunità di Pavullo, Barbara Fogliani; e l’infermiera di comunità di Polinago, Stefania Fogliani. L’incontro ha avuto l’obiettivo di mettere in risalto la forte collaborazione tra il Comune e l’Ausl per potenziare l’assistenza sanitaria di prossimità, con l’auspicio che questo sforzo possa attrarre nuovi medici in occasione dei prossimi bandi per la copertura di zone carenti.

“E’ molto importante che l’Ausl abbia scelto di allestire a Lama Mocogno i nuovi ambulatori – afferma il sindaco di Lama Mocogno, Giovanni Battista Pasini -. Siamo il primo comune che ha sofferto e tuttora sta soffrendo della mancanza di medici di base a seguito del contemporaneo pensionamento dei due medici convenzionati. Purtroppo i ripetuti bandi emessi per la copertura di questi posti sono finora andati deserti. L’apertura di questi ambulatori, con spazi più accoglienti e funzionali, auspico possa rendere più attraente, in occasione dei prossimi bandi, la scelta di nuovi medici di venire a Lama Mocogno. Ciò che andiamo a sperimentare va nella giusta direzione, quella di portare sempre più i servizi socio-sanitari sul territorio. Per questa scelta voglio esprimere il mio apprezzamento nei confronti dall’Azienda Sanitaria per la disponibilità dimostrata, in un rapporto di dialogo costante con il Comune”.

“Con l’apertura degli ambulatori di Lama si rafforza la presenza dei servizi sanitari sul territorio, anche grazie al costante contatto e dialogo con l’amministrazione – sottolinea Gabriele Romani, Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo facente funzione -. Contiamo sul fatto che questo sia il primo tassello di una serie di investimenti, soprattutto professionali, per la presa in carico dei fabbisogni assistenziali dei nostri cittadini”.