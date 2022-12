In pianura foschie e nebbie in diradamento nel corso della mattinata; nel pomeriggio cielo velato con ampie zone di sereno. Sui rilievi nuvoloso ma con assenza di precipitazioni. Temperature minime in aumento sul settore occidentale, in diminuzione sul settore costiero con valori compresi tra 2 e 5 gradi, qualche grado in meno nelle aree extraurbane. Massime pressoché stazionarie, comprese tra i 5/6 gradi della pianura e 8/9 gradi della costa. Venti deboli variabili. Mare mosso con progressiva attenuazione del moto ondoso.

(Arpae)