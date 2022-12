Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e contrasto dei furti e altri reati predatori.

Le attività si sono svolte nelle zone nel Capoluogo e nelle altre zone della provincia maggiormente esposte a furti e altri reati contro il patrimonio.

Nel corso di tali attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena hanno proceduto a controllare una persona sospetta, fermata a bordo di un veicolo in transito nella zona est della città e trovata in possesso di una torcia con dissuasore ad impulsi elettrici. L’uomo, 49enne, è stato denunciato alla procura della Repubblica per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel corso del controllo di un’altra persona sospetta, fermata a piedi nel centro cittadino, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato una dose di “cocaina” ed una di “crack”, unitamente a 300 euro in contanti ed una tessera sanitaria intestata a persona diversa dal controllato, risultata provento di furto. L’uomo, 23enne, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L’attività di prevenzione dei furti e altri reati contro il patrimonio, che proseguirà anche nei prossimi giorni, rientra in un più ampia pianificazione di controlli che il Comando Provinciale di Modena attua in tutti i comuni del territorio provinciale.