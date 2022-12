L’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, questo pomeriggio intorno alle 16:30 ha provveduto a recuperare una coppia di escursionisti in difficoltà sul sentiero 625 sotto la cima del Cusna. I due erano in buona salute, non ipotermici. Scaricata al lago Cavo di Febbio, la coppia è stata recuperata dalla squadra del Soccorso Alpino di Castelnovo Monti e dall’ambulanza della Croce Verde in località Rescadore.