La Guardia di Finanza di Bologna, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato un evento dedicato ai congiunti più piccoli dei finanzieri felsinei, presso l’accogliente caserma “A. Vaiani”, con la messa in scena di uno spettacolo interattivo dal titolo “Il Gatto con gli Stivali” a cura dell’Associazione di promozione sociale “TexTu – Teatro per Tutti APS”.

Lo spettacolo, particolarmente gradito agli spettatori presenti, è riuscito a coinvolgere grandi e piccini, regalando a tutti uno splendido momento di serenità e spensieratezza avvolto nella magica atmosfera natalizia. L’incontro con i piccoli “finanzieri” ha sortito un effetto positivo, creando un momento di condivisione per le Fiamme Gialle bolognesi e rafforzando i più nobili sentimenti di unità, solidarietà e altruismo, che, quotidianamente,

animano i Finanzieri durante l’espletamento del servizio.

Al culmine della serata, per la gioia dei più piccoli, è intervenuto Babbo Natale, distribuendo dolci natalizi, caramelle e doni che sono stati molto apprezzati da tutti i bambini.