Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Fidenza, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 5:00 di martedì 20 dicembre.

Restano confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 5:00 di martedì 20 dicembre, per consentire lavori di manutenzione degli impianti e lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, di seguito indicate:

-lo svincolo di Melegnano, sarà chiuso in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, o alla stazione di Lodi, sulla A1 Milano-Napoli;

-lo svincolo San Giuliano Milanese, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Donato Milanese o di Poasco.