Nella mattina di oggi, il Questore Burdese ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio in via Crispi, all’altezza dei condomini oggetto di recenti esposti.

L’attività, coordinata dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, con il concorso della Guardia di Finanza, per le specifiche attribuzioni di polizia tributaria, e di equipaggi della Polizia Locale, di cui uno con unità cinofila antidroga. Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Nel corso del servizio sono state verificate le situazioni di degrado urbano già all’attenzione dell’ufficio. Insieme agli amministratori di alcuni stabili sono stati verificati, in apposito sopraluogo tecnico congiunto, tutti gli spazi comuni, riscontrando talune criticità logistiche all’origine del segnalato via vai di persone. All’esito sono stati chiesti interventi di messa in sicurezza. Le verifiche sono state estese ad alcune unità abitative, per cui sono in corso approfondimenti su locatari e sub locatari, per riscontrare la regolarità della conduzione delle stesse.

In un appartamento in ristrutturazione, liberamente accessibile, al secondo piano del civico 36, sono stati trovati due stranieri irregolari, entrambi accompagnati in Ufficio e muniti di decreto di espulsione, di cui uno destinatario di trattenimento del Questore presso CPR fuori regione. Intanto l’unità cinofila antidroga ha ispezionato tutti gli spazi comuni, comprese cantine e sottotetti, in alcuni casi comunicanti tra loro e risultati essere facili luoghi di transito per malintenzionati.

Effettuate dalla Squadra Amministrativa della Questura con l’ausilio della Polizia Locale verifiche agli esercizi pubblici che insistono nell’area, bar, negozi etnici, Canapa room, senza riscontrare irregolarità. Complessivamente, con l’ausilio anche del Reparto Prevenzione Crimine, sono state controllate sul posto 26 persone.