È stata emanata oggi l’ordinanza n. 303 che vieta dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici a tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul territorio comunale.

Dal divieto sono esclusi gli spettacoli pirotecnici debitamente autorizzati dalle competenti autorità.

L’inosservanza delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca.

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare un’adeguata informazione e un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine.