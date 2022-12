Festa di Natale per il Sassuolo, in piazza Garibaldi, all’esterno dello store ufficiale neroverde. Presenti i tecnici della squadra maschile e femminile Alessio Dionisi e Gianpiero Piovani ed una delegazione mista formata da Andrea Pinamonti, Armand Laurientè e Davide Frattesi, oltre che da Lana Clelland, Benedetta Orsi e Refiloe Jane, che a lungo si è intrattenuta con i tifosi che non hanno voluto mancare per i selfies e per firmare maglie e gadget.

Foto di rito, per i neroverdi – c’erano anche, tra gli altri, il Presidente del Sassuolo Carlo Rossi, il Direttore Organizzativo Andrea Fabris, il Responsabile del settore femminile Alessandro Terzi – sotto il grande albero di piazza Garibaldi insieme al Sindaco Gian Francesco Menani e ad alcuni assessori.