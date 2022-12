Sabato 24 dicembre alle ore 23 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa della Notte di Natale preceduta alle ore 22.30 dalla Veglia dell’Attesa. Domenica 25 alle ore 17.30 in S. Pietro presiederà la Messa del Giorno di Natale, con canti a cura del Coro della Cattedrale. Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La Messa della Notte di sabato 24 alle ore 23 sarà in diretta su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111) e Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97 – 96.700) e la celebrazione del Giorno di Natale di domenica 25 alle ore 17.30 su ÈTv-Rete7 e Nettuno TV.

Sabato 31 alle ore 18 nella Basilica di San Petronio il Card. Zuppi presiederà i Primi Vespri con il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso.

Domenica 1 gennaio 2023 alle 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la Messa della festa di Maria Madre di Dio nella 56a Giornata Mondiale della Pace e consegnerà il messaggio del Papa dal titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” ad alcuni rappresentanti delle aggregazioni laicali, del mondo del lavoro e di gruppi impegnati nella promozione della pace. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte” e su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111).

Venerdì 6 gennaio alle ore 17.30 il Card. Zuppi nella festa dell’Epifania celebrerà la Messa dei Popoli in cui verranno utilizzate 13 lingue per le letture, i canti e le preghiere, e saranno portati ai piedi della statua di Gesù Bambino, da parte di alcuni fedeli vestiti con abiti tradizionali, doni caratteristici delle comunità etniche presenti in diocesi. La preghiera del “Padre Nostro” verrà recitata da ciascuno dei presenti nella propria lingua madre. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte” e su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111).

«La violenza e la guerra – afferma il Card. Zuppi nel messaggio di auguri natalizi – uccidono l’umanità e spengono la vita. Il Natale accende la speranza e restituisce l’umanità. Preghiamo tanto per la pace e scegliamo anche noi di essere operatori di pace con tutti coloro che incontriamo, e anzitutto con noi stessi, sentendo l’amore di Cristo e restituendo la luce che illumina la notte, aiutando con il nostro amore tutti coloro che sono nella sofferenza, nel buio, nella solitudine e nella difficoltà. I pastori di notte videro una grande luce e si misero in cammino non cercando nulla di grande. Non trovarono qualcosa di imponente ma la cosa più piccola: un bambino. Era in un luogo fuori da quelli ordinari, un luogo povero, per certi versi insignificante, perché pieno del vero significato della vita. Ecco il senso del Natale: la luce che viene tra gli uomini per accendere i loro cuori e perché diventino loro stessi luce di speranza e di umanità».