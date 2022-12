Nella serata del 19 dicembre 2022 un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Bologna ha effettuato un controllo presso un circolo di via Stalingrado. All’interno gli operatori di Polizia individuavano 6 avventori, due dei quali si davano immediatamente alla fuga, scappando dalla porta retrostante il locale. Gli altri 4 soggetti presenti venivano sottoposti a controllo da parte degli operatori della Polizia di Stato.

Tra questi, una ragazza marocchina veniva trovata in possesso di un involucro contenente gr.0.52 di cocaina e veniva sanzionata per violazione dell’art 75 DPR nr. 309/90. Un altro avventore, di nazionalità marocchina, aveva con sé tre involucri di sostanza stupefacente, pari a circa 5.14 gr. e risultava essere gravato dall’Ordine del Questore di lasciare il territorio. Pertanto l’uomo veniva deferito per detenzione ai fini d spaccio e violazione del provvedimento del Questore.

Al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini il Questore di Bologna Isabella Fusiello ha disposto la sospensione dell’attività del circolo per 30 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta nella giornata di mercoledì da personale della Divisione di Polizia Amministrativa.