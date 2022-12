Molto nuvoloso o coperto per nubi basse e banchi di nebbia in temporaneo diradamento nelle ore centrali del giorno in particolare sul settore orientale della regione. Pioviggini lungo i crinali appenninici occidentali per l’intera giornata. Temperature minime comprese tra 5 e 9 gradi. Massime in aumento con valori compresi tra 10 e punte di 16 gradi della pianura romagnola. Venti deboli da ovest/sud ovest, con temporanei rinforzi sui crinali appenninici. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)