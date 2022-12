Dal 29 al 31 dicembre Virginia Raffaele torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il suo spettacolo Samusà.

Dopo il grande successo dello spettacolo Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio di Morticia nel cartone animato “La Famiglia Addams”, Virginia Raffaele torna in scena con un racconto che si nutre dei ricordi dell’artista e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. È quel luogo, dunque, il punto di partenza dello show in cui Virginia Raffaele farà divertire ed emozionare, stupire, commuovere e far ridere a crepapelle il pubblico come solo lei è in grado di fare.