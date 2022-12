Si compone di un nuovo, importante elemento, il modello dell’assistenza territoriale sul Distretto di Carpi: da martedì 3 gennaio, infatti, apre l’ambulatorio di guardia medica presso l’Ospedale Ramazzini, con accesso dall’ingresso principale di via Molinari 2.

Attivo ogni notte dalle ore 20 alle 24, garantirà visite e prestazioni sanitarie per problematiche non differibili, in continuità con l’attività di Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta.

È consigliato contattare telefonicamente il Medico di continuità assistenziale al numero 059 659342, che valuterà se invitare il cittadino presso il nuovo ambulatorio al Ramazzini, fornire un consulto telefonico o se invece si rende necessario effettuare una visita domiciliare.

“Il nuovo servizio – spiega Stefania Ascari, Direttore del Distretto di Carpi – contribuirà a ridurre gli accessi impropri, e di conseguenza l’attesa, al Pronto Soccorso, dando una risposta ai bisogni non differibili ma che non richiedono un trattamento in emergenza. Ringrazio i professionisti che hanno reso possibile l’avvio di questo ambulatorio, che andrà a vantaggio di tutto il territorio. Il nuovo modello di assistenza territoriale sta prendendo sempre più forma: abbiamo fortemente voluto anticipare l’attivazione della nuova sede di continuità assistenziale, così come quella della Centrale Operativa Territoriale, in attesa dell’ultimazione dei lavori della Casa della Comunità, che sarà il vero e proprio fulcro di tutti questi servizi”.