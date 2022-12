L’aumento dei costi energetici sta mettendo in seria difficoltà imprese, famiglie ed enti pubblici. Molti Comuni stanno facendo fatica a tenere in equilibrio il bilancio, con il rischio di dover aumentare le tasse o di ridurre i servizi ai cittadini. A Castiglione dei Pepoli le difficoltà non mancano, ma grazie a politiche ed azioni introdotte in questi anni sul tema del risparmio energetico, la situazione è meno problematica del previsto.

Grazie soprattutto al progetto di sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica con lampade a led in questi anni l’Amministrazione ha abbattuto in maniera importante i costi delle utenze elettriche; ma la cosa più importante è che tutto il lavoro è stato fatto internamente. A differenza di altre realtà, nel caso del Comune di Castiglione dei Pepoli l’analisi, la progettazione, l’acquisto e la messa in pratica dell’intervento è stata fatta solo da dipendenti comunali. Questo ha permesso di avere il risparmio ottenuto interamente e da subito a beneficio dell’Amministrazione comunale che ha deciso di “premiare” i dipendenti, in sede di contrattazione sindacale e in piena applicazione del Contatto Nazionale, con un importo che per il 2022 viene stimato in € 24.000, di cui € 8.000 euro saranno ripartiti tra i dipendenti che hanno realizzato direttamente l’intervento e € 16.000 euro saranno destinati all’avvio di politiche di welfare integrativo a sostegno di tutti i lavoratori comunali, tramite l’attivazione di una polizza sanitaria e di un circuito di prestazioni sanitarie integrative prezzi calmierati. Una novità assoluta per i comuni dell’Appennino.

Non solo: i risparmi che si genereranno con il piano di razionalizzazione 2022/2024 approvato e condiviso con i sindacati FP Cgil e FP Cisl, consentirà di reperire, anche per le annualità successive al 2022 risorse a sostegno dei lavoratori, sia per il welfare aziendale che per altri progetti che, se messi in atto da dipendenti comunali e non da soggetti esterni all’amministrazione, possano generare ulteriori benefici sulla qualità e l’economia dei servizi.

Marica Prandini, funzionario FP Cgil, ha dichiarato: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto per la volontà condivisa di valorizzare l’attività svolta dal personale comunale a beneficio di tutti i cittadini, utilizzando in modo innovativo tutti gli strumenti messi a disposizione dalla contrattazione nazionale, compreso l’attivazione di azioni di welfare integrativo”

Vincenzo Curcio, FP Cisl Area Metropolitana bolognese, ha spiegato:

“E’ una buona notizia che i dipendenti del comune di Castiglione dei Pepoli ricevano un riconoscimento economico per aver prima progettato e poi svolto i lavori che hanno permesso il risparmio energetico in un momento in cui il caro bollette incide sui bilanci delle amministrazioni e anche dei nuclei familiari. Come FP Cisl Area Metropolitana Bolognese esprimiamo soddisfazione per l’intesa, con l’auspicio è che questa possa estendersi anche ad altri comuni dell’Unione Appennino”.

Il sindaco di Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha commentato: “Abbiamo voluto attuare questo innovativo piano per tre motivi: ‘premiare’ i dipendenti per il prezioso lavoro eseguito che ha generato benefici generalizzati su tutto l’Ente; sostenere il reddito del nostro personale che sta subendo la crisi inflattiva; dare un messaggio chiaro: a Castiglione il personale viene valorizzato, non solo con questa misura, ma anche con lo smart working incentivato e stimolato. Valorizzare il personale significa avere un gruppo e una squadra più coesa e attrarre personale di qualità, evitando l’esodo che da troppo tempo vede il personale dei piccoli Comuni migrare verso realtà più grandi”.